Художник, скрывающийся под псевдонимом ffchw, разрисовал стены Перми сюжетами на экологические темы. Изображения, выполненные в трафаретной технике, художник посвятил разливам нефти и борьбе за пропитание.
Как сообщает портал 59.ру, одна из работ, на улице Пермской, так и называется — «Остановите разливы нефти».
В Жебреях ffchw создал два арт-объекта под названием «Посмотрите на землю». На обеих работах изображен человек с головой быка.
«Климат меняется — истощение почвы, загрязнение, наводнения и засухи приводят к тому, что часть земель приходят в негодность, — цитирует издание художника. — Животным не хватает пищи, и они вынуждены покидать места своего обитания».
Еще одна работа называется «Борьба за существование»: она изображает рыбу, птицу и животное, которые делят пищу.
Следующую свою работу художник пообещал разместить в районе пересечения улиц Луначарского и 25 октября. Сам ffchw пока не раскрывает, что именно будет изображено, но говорит, что тематика будет социально-значимой.