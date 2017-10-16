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Главные новости Пермского края
07:18  16 октября 2017 0

Пермский художник разрисовал город экологическими сюжетами

Свое настоящее имя художник ffchw предпочитает не раскрыватьФото: Instagram / ffchw

Художник, скрывающийся под псевдонимом ffchw, разрисовал стены Перми сюжетами на экологические темы. Изображения, выполненные в трафаретной технике, художник посвятил разливам нефти и борьбе за пропитание.

Как сообщает портал 59.ру, одна из работ, на улице Пермской, так и называется — «Остановите разливы нефти».

В Жебреях ffchw создал два арт-объекта под названием «Посмотрите на землю». На обеих работах изображен человек с головой быка.

«Климат меняется — истощение почвы, загрязнение, наводнения и засухи приводят к тому, что часть земель приходят в негодность, — цитирует издание художника. — Животным не хватает пищи, и они вынуждены покидать места своего обитания».

Еще одна работа называется «Борьба за существование»: она изображает рыбу, птицу и животное, которые делят пищу.

Следующую свою работу художник пообещал разместить в районе пересечения улиц Луначарского и 25 октября. Сам ffchw пока не раскрывает, что именно будет изображено, но говорит, что тематика будет социально-значимой.

Евгений Александров
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