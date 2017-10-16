На Камчатке верующие обратились в полицию из-за карикатуры на Поклонскую и царя

Жители Петропавловска-Камчатского написали два заявления в полицию из-за карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и императора Николая II, созданной местным художником Денисом Лопатиным.
На Камчатке верующие подали в полицию заявления об оскорблении чувств верующих на выставке Лопатина. Сейчас по ним проводится проверка, она может продлиться до 10 дней, пишут РИА Новости.
Между тем сам художник сообщил, что текст этих заявлений уже неделю распространяется в соцсетях. О том, что документ попал в полицию, Лопатин узнал от журналистов, правоохранители ему ничего не сообщали. «Я эту иллюстрацию прятал, не афишировал, не выставлял публично. На выставке она находилась в отдельном помещении, куда я пускал только тех, кто может оценить разного рода юмор адекватно», — пояснил художник. Лопатин уточнил, что карикатура — это плакат, который ранее использовали на митинге в защиту фильма «Матильда» в Петропавловске-Камчатском.
По словам художника, он не видел, как представители инициативной группы прошли в комнату, развернули стоявший «лицом к стене» плакат и сфотографировали его. «Получается, они сами хотели проникнуть туда и оскорбиться», — подытожил Лопатин.