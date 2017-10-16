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16 октября 2017
18:11  16 октября 2017 0

Дочь знаменитого теннисиста Кафельникова обнаружили в психбольнице

Алеся Кафельникова лечится от депрессии в стационареФото: Instagram alesyakaf

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, 18-летняя Алеся, проходит лечение в одном из психдиспансеров Санкт-Петербурга. Помощь врачей юной модели понадобилась после того, как она рассталась с рэпером Фараоном (Глебом Голубиным).

Стационарное лечение, как сообщает telegram-канал «Рынок Шкур», Алесе потребовалось из-за панических атак, вызванных депрессией и наркотиками. «У девочки панические атаки на почве депрессии и употребления наркотических веществ. Расставание с Фараоном (Глебом Голубиным) на неё очень плачевно повлияло. 18-летняя модель чуть ли не каждый день хотела покончить жизнь самоубийством», — сообщается в мессенджере.

Лечение косвенно подтверждают и поклонники юной модели, которые обратили внимание на то, что девушка уже больше месяца не обновляла свои записи в Instagram и Twitter, хотя раньше она делала это по несколько раз в день.

Алеся поссорилась со своим отцом, знаменитым теннисистом Евгением Кафельниковым, после того как он будто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками: модель нагрубила Евгению Кафельникову в социальных сетях, напоминает портал «Дни.ру».

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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