Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, 18-летняя Алеся, проходит лечение в одном из психдиспансеров Санкт-Петербурга. Помощь врачей юной модели понадобилась после того, как она рассталась с рэпером Фараоном (Глебом Голубиным).
Стационарное лечение, как сообщает telegram-канал «Рынок Шкур», Алесе потребовалось из-за панических атак, вызванных депрессией и наркотиками. «У девочки панические атаки на почве депрессии и употребления наркотических веществ. Расставание с Фараоном (Глебом Голубиным) на неё очень плачевно повлияло. 18-летняя модель чуть ли не каждый день хотела покончить жизнь самоубийством», — сообщается в мессенджере.
Лечение косвенно подтверждают и поклонники юной модели, которые обратили внимание на то, что девушка уже больше месяца не обновляла свои записи в Instagram и Twitter, хотя раньше она делала это по несколько раз в день.
Алеся поссорилась со своим отцом, знаменитым теннисистом Евгением Кафельниковым, после того как он будто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками: модель нагрубила Евгению Кафельникову в социальных сетях, напоминает портал «Дни.ру».