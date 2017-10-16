Сборная России по футболу в обновленном рейтинге FIFA расположилась на 65-м месте, тем самым обновив свой антирекорд. Национальная команда оказалась между сборной Кабо-Верде и Гвинеей.
Сборная России владеет 563 очками рейтинга, пишет портал «Русская планета». Тогда как у маленькой страны Кабо-Верде 568 очков и 64-е место в рейтинге.
Более высокие места в рейтинге занимают даже те страны, которые не приедут на чемпионат мира: Украина, Марокко, Гаити, Конго, Северная Ирландия, пишет портал «Утро.ру». За все время, пока FIFA составляет рейтинг, сборная нашей страны никогда не падала так низко. На последнем чемпионате Европы во Франции национальная сборная России продемонстрировала откровенно слабую игру и покинула соревнования, заняв лишь 4-е место в группе.
Первое место в рейтинге занимает Германия (1631 очко), за ней следует Бразилия (1619 очков). Замыкает топ-3 Португалия с 1446 очками.
В 2018 году впервые в России стартует чемпионат мира по футболу. В розыгрыше примут участие 32 команды. Матчи пройдут в том числе и в Екатеринбурге.