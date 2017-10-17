По Кургану ездят автобусы с неисправными тормозами

В Зауралье инспекторы ГИБДД в ходе операции «Автобус» выявили 28 пассажирских автобусов с неисправностями, при наличии которых транспорт нельзя выпускать на линию. В Кургане один из пазиков оказался с несправной тормозной системой, сообщили «URA.RU» в Госавтоинспекции.
Сплошные проверки автобусов на дорогах региона проводились с 9 по 13 октября. Всего было проверено более 900 автобусов, составлено 214 материалов о различных нарушениях их владельцев. Так, трое водителей работали без соответствующей категории D, у 17 автобусов не было тахографов либо они были сломаны. Два автобуса не прошли технический осмотр, один нарушил требования правил организованной перевозки детей.
В отношении должностных лиц, выпустивших автобусы на линию, возбуждено 16 административных дел.
В Кургане в этом году количество аварий по вине водителей автобусов выросло в четыре раза. Сотрудники Госавтоинспекции просят зауральцев, заметивших какие-либо нарушения со стороны водителей автобусов, сообщать о них в ГИБДД. Фотографии и видео, подкрепленные заявлением очевидца, можно направить в дежурную часть по адресу проспект Голикова, 25, телефон 25-64-90 или через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России www.45.gibdd.ru.