На Украине признали, что законы о возвращении Крыма бесполезны

18:10 17 октября 2017 0

Замминистра по возвращению оккупированных территорий Украины сделал резкое заявление Фото: facebook Георгия Туки

Киев сможет вернуть Крым, только полностью уничтожив Россию. Такое заявление сделал замминистра Украины по возвращению временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Журналистам УНН он рассказал, что видит «пути возвращения контроля над Донбассом», но Крым вернуть можно только в результате «уничтожения России как государства в существующем режиме», пишет «Федеральное агентство новостей». Он подчеркнул, что ни один документ, который выпускает Украина, не сможет обеспечить возвращение потерянных территорий. Тука заявил, что добиться желаемого можно, лишь укрепив армию и экономику страны.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Весной того же года Донецкая и Луганская области объявили о независимости. Киев не признает пересмотр границ, напоминает агентство Nation News.