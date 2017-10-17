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17 октября 2017
18:10  17 октября 2017 0

На Украине признали, что законы о возвращении Крыма бесполезны

Новый губернатор Луганской области волонтер Георгий Тука , тука георгий
Замминистра по возвращению оккупированных территорий Украины сделал резкое заявлениеФото: facebook Георгия Туки
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Киев сможет вернуть Крым, только полностью уничтожив Россию. Такое заявление сделал замминистра Украины по возвращению временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Журналистам УНН он рассказал, что видит «пути возвращения контроля над Донбассом», но Крым вернуть можно только в результате «уничтожения России как государства в существующем режиме», пишет «Федеральное агентство новостей». Он подчеркнул, что ни один документ, который выпускает Украина, не сможет обеспечить возвращение потерянных территорий. Тука заявил, что добиться желаемого можно, лишь укрепив армию и экономику страны.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Весной того же года Донецкая и Луганская области объявили о независимости. Киев не признает пересмотр границ, напоминает агентство Nation News.

Иван Антонов
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