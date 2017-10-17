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17 октября 2017
20:48  17 октября 2017 0

В России создали щиты с электрошокерами. ОМОН, подразделения Росгвардии и МВД заинтересовались новинкой

Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, внутренние войска, росгвардия, национальная гвардия
Место применения нового оружия будут определять главы ведомствФото: Николай Бастриков © URA.RU

Щиты с электрошокерами уже прошли медицинские испытания и могут поступить на вооружение Росгвардии в 2018 году. Об этом сообщила представитель компании-разработчика «МАРТ Групп» Екатерина Столяровская. Она отметила, что место применения нового оружия будут определять главы ведомств.

Столяровская заявила, что новыми щитами заинтересовались в первую очередь оперативные органы, ОМОН, подразделения Росгвардии, а «в МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями».

В разговоре с ТАСС она пояснила, что электрощиты предназначены для спецопераций. Они должны предотвращать попытки злоумышленников отобрать средство защиты у правоохранителей. Столяровская заявила, что «эта разработка не для оперативной работы на каких-то митингах, а для спецопераций», но подчеркнула, что решения будет принимать непосредственно руководство ведомств.

Презентация устройства прошла на выставке «Интерполитех-2017» в Москве. Сейчас «МАРТ Групп» ждет государственные испытания, «а дальше это чисто бумажная работа», приводит РБК слова представителя компании.

Иван Антонов
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