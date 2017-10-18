07:59 18 октября 2017 0

Женщина молчала много лет Фото: страничка Татьяны Гуцу в "Фейсбуке"

Бывшая советская и украинская гимнастка Татьяна Гуцу поделилась со своими подписчиками в соцсети подробностями истории 26-летней давности, когда ее изнасиловали в немецком Штутгарте.Женщина обвинила в сексуальном насилии известного советского и белорусского тренера гимнаста Виталия Щербо.

По словам олимпийской чемпионки, наставник для нее стал настоящим монстром, из-за которого она много лет жила в плену собственных страхов. Изнасилование, по словам Татьяны, произошло, когда ей было всего 15 лет, а Щербо — 19. Не менее двух членов сборной знали о совершенном преступлении, однако молчали об этом. Не заступилась за подругу ее коллега Татьяна Топорова и еще один участник сборной — Рустам Шарипов.

«Я сейчас сильнее, чем ты думаешь. Ты меня больше не унизишь», — пишет на своей страничке в «Фейсбуке» Гуцу, добавив, что готова поддержать любого, кто расскажет о подобных историях.

Татьяна Гуцу обладает двумя олимпийскими медалями, которые она завоевала в 1992 году в Барселоне. Щербо является шестикратным олимпийским чемпионом.

Как уже сообщало «URA.RU», в последнее время целый ряд знаменитостей заявил о сексуальном насилии по отношению к ним. Скандал уже стоил места в американской Киноакадемии продюсеру «Властелина колец» и «Убить Билла» и обладателю «Оскара» Харви Ванштейну. Теперь обвинения начали звучать и в сфере большого спорта.