Продюсера «Убить Билла» Вайнштейна исключили из киноакадемии после секс-скандала

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук после того, как СМИ обвинили его в сексуальных домогательствах.
Вайнштейн на протяжении десятилетий домогался женщин, включая актрис, передает RT со ссылкой на расследование The New York Times. Он якобы обещал помочь им с карьерой в Голливуде.
Отметим, лауреата премии «Оскар», которую присуждает Американская академия киноискусств, уже уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Харви Вайнштейн считается одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Он принимал участие в создании фильмов «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Властелин колец», «Банды Нью-Йорка» и других.