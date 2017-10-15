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15 октября 2017
14 октября 2017
10:29  15 октября 2017 0

Продюсера «Убить Билла» Вайнштейна исключили из киноакадемии после секс-скандала

Вайнштейна обвиняют в том, что он домогался до актрис, обещая помочь им с карьерой в ГолливудеФото: Wikipedia

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук после того, как СМИ обвинили его в сексуальных домогательствах.

Вайнштейн на протяжении десятилетий домогался женщин, включая актрис, передает RT со ссылкой на расследование The New York Times. Он якобы обещал помочь им с карьерой в Голливуде.

Отметим, лауреата премии «Оскар», которую присуждает Американская академия киноискусств, уже уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Харви Вайнштейн считается одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Он принимал участие в создании фильмов «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Властелин колец», «Банды Нью-Йорка» и других.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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