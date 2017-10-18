Глава одной из крупнейших продюсерских компаний США уволился после секс-скандала

Киноиндустрию США продолжаю сотрясать скандалы
Глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс ушел в отставку из-за секс-скандала.
Продюсер Айза Хэккет, дочь писателя-фантаста Филипа Дика, заявила, что бизнесмен не раз предлагал ей сексуальную связь и непристойно шутил об этом. Как сообщает TJ, Рой Прайс был временно отстранен от должности ещё на прошлой неделе, но компания не подтверждала эту информацию.
Ранее десятки американских актрис обвинили в домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна. Против Вайнштейна выступило около 40 человек, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.