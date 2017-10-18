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Главные новости Курганской области
16:31  18 октября 2017 0

В квартирах переселенцев из ветхого жилья в Кургане спустя год провалился пол. ФОТО

Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, ветхое и аварийное жилье, заколоченное окно
Переезд на новое место жительства обрадовал не всех переселенцевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Переселенцы из аварийного жилья в Кургане жалуются на неудовлетворительное качество новых домов в жилом комплексе «На Чернореченской» — спустя год после новоселья в квартирах появилась плесень, начал проваливаться пол.

«Дом год как сдан, а у меня уже пол провалился. „А что вы хотите? Эконом-вариант“, — ответ от застройщика. В комнате отремонтировали, а вот в кухне все так и осталось — нет возможности пока разобрать гарнитур», — рассказала «URA.RU» участница программы по переселению Оксана Баитова. Она отметила, что жильцов также беспокоят сырость и плесень на полу.

На полу новых квартир появились дыры и плесень
Фото предоставлено Оксаной Баитовой

Как уточнил агентству заместитель начальника управления ЖКХ областного департамента строительства Алексей Малыгин, в жилом комплексе «На Чернореченской» ведомственная комиссия побывала на прошлой неделе — специалисты проверили, как идет работа по другим замечаниям, например, в одном из домов протекала кровля. Все недостатки застройщик устранил.

По мнению эксперта ОНФ Владимира Иванова, в недоделках и ошибках при строительстве домов для переселенцев виноват заказчик — городская администрация. Власти стремились успеть завершить программу в срок, поэтому технология строительства в некоторых случаях была нарушена. «Дома законно принимать с рядом замечаний. Сейчас самое главное — насколько быстро эти замечания устраняются. Если застройщик реагирует на все обращения четко и быстро, это говорит о его порядочности, а значит, волноваться жильцам не о чем», — прокомментировал он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Шадринске одобрили митинг в поддержку Путина во дворе «нового аварийного дома».

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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