Переселенцы из аварийного жилья в Кургане жалуются на неудовлетворительное качество новых домов в жилом комплексе «На Чернореченской» — спустя год после новоселья в квартирах появилась плесень, начал проваливаться пол.
«Дом год как сдан, а у меня уже пол провалился. „А что вы хотите? Эконом-вариант“, — ответ от застройщика. В комнате отремонтировали, а вот в кухне все так и осталось — нет возможности пока разобрать гарнитур», — рассказала «URA.RU» участница программы по переселению Оксана Баитова. Она отметила, что жильцов также беспокоят сырость и плесень на полу.
Как уточнил агентству заместитель начальника управления ЖКХ областного департамента строительства Алексей Малыгин, в жилом комплексе «На Чернореченской» ведомственная комиссия побывала на прошлой неделе — специалисты проверили, как идет работа по другим замечаниям, например, в одном из домов протекала кровля. Все недостатки застройщик устранил.
По мнению эксперта ОНФ Владимира Иванова, в недоделках и ошибках при строительстве домов для переселенцев виноват заказчик — городская администрация. Власти стремились успеть завершить программу в срок, поэтому технология строительства в некоторых случаях была нарушена. «Дома законно принимать с рядом замечаний. Сейчас самое главное — насколько быстро эти замечания устраняются. Если застройщик реагирует на все обращения четко и быстро, это говорит о его порядочности, а значит, волноваться жильцам не о чем», — прокомментировал он.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Шадринске одобрили митинг в поддержку Путина во дворе «нового аварийного дома».