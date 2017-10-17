Администрация города Шадринска согласовала проведение митинга в поддержку политики президента РФ во дворе трехэтажного дома №33 по улице Автомобилистов, построенного по программе переселения граждан из аварийного жилья. Акция пройдет 21 октября с 14 до 16 часов с использованием звуковой аппаратуры.
Инициативная группа шадринцев заявила целью акции поддержку политики Владимира Путина по вопросам экономического развития государства, противодействия коррупции, социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и внешней политики. Однако, по словам одного из шадринских активистов, жители микрорайона хотят обратить внимание властей на проблему «нового аварийного жилья».
Как ранее сообщало «URA.RU», первоначально чиновники устно рекомендовали организаторам перенести акцию на другую площадку — в Новый поселок, а в пресс-службе мэрии назвали двор дома неподходящим местом для проведения массовых мероприятий.
Жители микрорайона Автомобилистов неоднократно жаловались на качество новостроек: трещины в стенах, протекающие крыши, затопленные подвалы. После того, как проблему озвучил региональный ОНФ, «Первый канал» снял о шадринских новостройках сюжет. По словам местных жителей, один из домов этого микрорайона находится в критическом состоянии.
Организаторы акции пригласили на митинг представителей оппозиционных партий — «Справедливой России» и ЛДПР. В акции могут участвовать до 50 человек.