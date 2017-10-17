{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
Главные новости Курганской области
15:38  17 октября 2017 0

Шадринцам согласовали митинг в поддержку Путина во дворе «нового аварийного дома»

Дома построенные по программе переселения из ветхого жилья по улице Автомобилистов в городе Шадринск, качели, недвижимость, детская площадка, переселение, дома для переселенцев
Власти города не стали настаивать на переносе мероприятия на другую площадкуФото: Александр Кадников © URA.RU

Администрация города Шадринска согласовала проведение митинга в поддержку политики президента РФ во дворе трехэтажного дома №33 по улице Автомобилистов, построенного по программе переселения граждан из аварийного жилья. Акция пройдет 21 октября с 14 до 16 часов с использованием звуковой аппаратуры.

Инициативная группа шадринцев заявила целью акции поддержку политики Владимира Путина по вопросам экономического развития государства, противодействия коррупции, социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и внешней политики. Однако, по словам одного из шадринских активистов, жители микрорайона хотят обратить внимание властей на проблему «нового аварийного жилья».

Как ранее сообщало «URA.RU», первоначально чиновники устно рекомендовали организаторам перенести акцию на другую площадку — в Новый поселок, а в пресс-службе мэрии назвали двор дома неподходящим местом для проведения массовых мероприятий.

Жители микрорайона Автомобилистов неоднократно жаловались на качество новостроек: трещины в стенах, протекающие крыши, затопленные подвалы. После того, как проблему озвучил региональный ОНФ, «Первый канал» снял о шадринских новостройках сюжет. По словам местных жителей, один из домов этого микрорайона находится в критическом состоянии.

Организаторы акции пригласили на митинг представителей оппозиционных партий — «Справедливой России» и ЛДПР. В акции могут участвовать до 50 человек.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров