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18 октября 2017
14:53  18 октября 2017 5

Жириновский придумал рецепт от пьянства. Россиянам придется пожертвовать отдыхом в Новый год

Марафон
Политик считает, что праздники слишком затянутыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить новогодние праздники в России лишними днями, которые можно прибавить к отпуску. Идею политик обосновал тем, что в каникулы россияне много пьют.

По словам Жириновского, с 1 по 10 января в стране каждый год преждевременно умирают около 20 тысяч человек, поэтому новогодние каникулы нужно отменить, пишет «Федеральное агентство новостей».

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«Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», — сказал лидер партии, слова которого приводит портал «Экономика сегодня».

Причиной пьянства в праздники Жириновский называет отсутствие каких-либо занятий в эти дни.

Ранее «URA.RU» писало, что премьер Дмитрий Медведев утвердил календарь выходных на 2018 года. Всего россияне получат 28 выходных дней для отдыха.

Напомним, предстоящей осенью Государственная Дума рассмотрит законопроект о сокращении новогодних каникул. Предлагается 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул. Вместо этого выходными днями сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции). И хотя законопроект был инициирован КПРФ, другие фракции готовы его тоже поддержать.

Лев Истомин
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