Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить новогодние праздники в России лишними днями, которые можно прибавить к отпуску. Идею политик обосновал тем, что в каникулы россияне много пьют.
По словам Жириновского, с 1 по 10 января в стране каждый год преждевременно умирают около 20 тысяч человек, поэтому новогодние каникулы нужно отменить, пишет «Федеральное агентство новостей».
«Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», — сказал лидер партии, слова которого приводит портал «Экономика сегодня».
Причиной пьянства в праздники Жириновский называет отсутствие каких-либо занятий в эти дни.
Ранее «URA.RU» писало, что премьер Дмитрий Медведев утвердил календарь выходных на 2018 года. Всего россияне получат 28 выходных дней для отдыха.
Напомним, предстоящей осенью Государственная Дума рассмотрит законопроект о сокращении новогодних каникул. Предлагается 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул. Вместо этого выходными днями сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции). И хотя законопроект был инициирован КПРФ, другие фракции готовы его тоже поддержать.