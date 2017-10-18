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18 октября 2017
17 октября 2017
09:47  18 октября 2017 0

Медведев перенес выходные дни в 2018 году

Цепкин Олег сенатор интервью Челябинск, календарь совет федерации
Всего в году будет 28 праздничных выходныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году.

Согласно документу, выходные 6 и 7 января перенесут на 9 марта и 2 мая, а субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.

Таким образом, в следующем году россияне отдохнут с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года — всего 10 дней, а также с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября, пишет агентство Nation news.

Лев Истомин
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