Экс-ректора крупнейшего вуза Тюменской области снова будут судить

15:48 18 октября 2017 0

Олегу Новоселову уже приходилось отвечать за злоупотребление полномочиями Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший ректор крупнейшего вуза Тюмени, опорного Тюменского индустриального университета Олег Новоселов снова предстанет перед судом. На этот раз экс-ректора, одного из главных фигурантов скандального «дела ТИУ», обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с мая по декабрь 2016 года один из разнорабочих экспериментального завода буровой техники (подразделение вуза — прим. ред.) вместо основной работы занимался отделкой личного дома Олега Новоселова по указанию ректора. За эту работу разнорабочий получал дополнительные выплаты к зарплате из бюджета университета. Работа неплохо оплачивалась, кроме зарплаты, стимулирующие выплаты достигали 115 и даже 200 тысяч рублей в месяц. Всего работник необоснованно получил 750 тысяч рублей, а ущерб бюджету вуза, с учетом обязательных платежей в фонды, составил более 1 млн рублей.

Преступление было раскрыто сотрудникам РУФСБ по Тюменской области. Сейчас материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени. За превышение должностных полномочий экс-ректору ТИУ Олегу Новоселову грозит до четырех лет лишения свободы. Весь ущерб, причиненный вузу, Новоселов в ходе следствия компенсировал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, 1 июня 2017 года Олег Новоселов уже был осужден за злоупотребление полномочиями в его бытность ректором ТИУ на полтора года лишения свободы условно. Преступление также расследовали сотрудники РУФСБ. Будучи ректором ТГНГУ, на базе которого впоследствии был создан опорный Тюменский индустриальный университет, Новоселов подписал приказ о приеме на работу старшим научным сотрудником по совместительству на экспериментальный завод буровой техники своего подчиненного по университету. Совместитель фактически не работал, а большую часть зарплаты должен был ежемесячно передавать Новоселову.