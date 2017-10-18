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18 октября 2017
20:52  18 октября 2017 0

«Только взятка, только водка!» Шнур выпустил новый клип про «кандидата из народа»

Концерт группировки Ленинград. Екатеринбург, концерт, ленинград, сергей шнуров
За три часа ролик набрал около 300 тысяч просмотровФото: Дарья Попова © URA.RU

Группа «Ленинград» Сергея Шнурова выпустила новый музыкальный клип «Кандидат». Шестиминутный ролик коллектив опубликовал на YouTube.

По сюжету клипа, житель Мухино Иван решает стать политиком. Во время празднования 1070-летия города он вырывается на сцену, перед этим выпив водки, и поет про выборы, скрепы, взятки, пишет «Газета.Ru».

«Если кратко, если четко — только взятка, только водка. Две стальные наши скрепы, остальные все нелепы», — звучат слова в песне. Пока мужчина выступает, супруга из «фан-зоны» бьет его сумкой.

Постепенно гулянье набирает оборот, в конце «кандидат» прыгает со сцены в толпу. Примерно за три часа ролик набрал около 300 тысяч просмотров.

Режиссёр клипа — Анна Пармас, она уже неоднократно работала с «Ленинградом». Снимала такие запоминающиеся клипы, как «Экспонат» и «В Питере — пить», набравшие миллионы просмотров в Сети.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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