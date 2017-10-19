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19 октября 2017
18 октября 2017
05:20  19 октября 2017 0

Канадский аналог «закона Магнитского» вступил в силу

Посольство РФ считает, что документ противоречит здравому смыслуФОТО: Pixabay

Российское посольство в Канаде заявило, что канадский «закон Магнитского» иррационален и противоречит здравому смыслу. По мнению российских дипломатов, документ был принят с подачи русофобов.

«В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию», — говорится в заявлении посольства.

Под «беглым мошенником», вероятнее всего, подразумевается основатель Hermitage Capital Уильям Браудер, который был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что принятый канадскими властями закон разрешает вводить санкции против иностранных чиновников, которые подозреваются в коррупции и нарушении прав человека. Данный документ позволит правительству Канады конфисковать имущество и активы иностранных граждан. Напоминаем, что Дональд Трамп намерен продолжать активную работу по внесению в «список Магнитского» лиц, нарушающих права человека.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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