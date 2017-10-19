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19 октября 2017
18 октября 2017
09:36  19 октября 2017 0

КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, северная корея, памятник ким чен иру
Пхеньян продолжает обвинять американцев в провокацияхФото: depositphotos.com © URA.RU

В связи с началом учений США и Южной Кореи Пхеньян пригрозил Вашингтону нанесением «невероятного и неожиданного» удара.

«Сейчас, когда враги говорят, что учения будут демонстрацией реального удара по КНДР, они должны понимать, что самые жесткие северокорейские контрмеры полностью готовы [к тому], чтобы нанести удар», — цитирует Газета.ru заявление официальных властей КНДР.

Как отмечается в заявлении, нанесение удара становится тем вероятнее, что США прислала на учения корабли, рассматривающиеся в КНДР как цели номер один для своих ракет.

Ранее заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что Сверная Корея может начать ядерную войну в любой момент. При этом Рен обвинил США в провокации: «Пока Штаты упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерные оружием, отрицают договор о его запрете, Северная Корея не примкнет к соглашению о полном уничтожении», — цитирует зампостпреда «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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