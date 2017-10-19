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19 октября 2017
Главные новости Москвы
23:03  19 октября 2017 3

Путин призвал Киев к диалогу и признался в любви к Украине

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Президент прокомментировал украинский вопросФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова начать диалог с Украиной. По мнению главы государства, русский народ искренне любит украинцев. Об этом российский лидер заявил, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Россия и Украина должны вернуться к конструктивному и содержательному диалогу. Москва готова сделать это как можно быстрее, заверил президент. Путин также выразил убежденность, что конфликты на российско-украинской границе никому не нужны, сообщает RT.

По мнению российского президента, украинский и русский народы являются братскими. При этом глава государства признал, что его позиция по этому вопросу может не понравиться националистически настроенным гражданам России и Украины.

Что касается текущей ситуации на Украине, то Владимир Путин назвал ее «нетерпимой».

Олег Теплоухов
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