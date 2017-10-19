Путин призвал Киев к диалогу и признался в любви к Украине

23:03 19 октября 2017 3

Президент прокомментировал украинский вопрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова начать диалог с Украиной. По мнению главы государства, русский народ искренне любит украинцев. Об этом российский лидер заявил, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Россия и Украина должны вернуться к конструктивному и содержательному диалогу. Москва готова сделать это как можно быстрее, заверил президент. Путин также выразил убежденность, что конфликты на российско-украинской границе никому не нужны, сообщает RT.

По мнению российского президента, украинский и русский народы являются братскими. При этом глава государства признал, что его позиция по этому вопросу может не понравиться националистически настроенным гражданам России и Украины.

Что касается текущей ситуации на Украине, то Владимир Путин назвал ее «нетерпимой».