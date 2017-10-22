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22 октября 2017
19:34  22 октября 2017 0

Собчак покинула Москву из-за угроз в свой адрес

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Телеведущая не собирается эмигрироватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ксения Собчак рассказала, что получала конкретные угрозы в свой адрес. Из-за этого ей вместе с супругом пришлось покинуть Москву, чтобы организовать в столице охрану.

«Моя фамилия была в так называемом расстрельном списке. Мне эта информация показалась достоверной», — призналась телеведущая, решившая выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

При этом Собчак рассказала, что не собирается эмигрировать из страны, так как у нее здесь масса интересных проектов передает портал «Вести». Ранее телеведущая решила участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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