Собчак покинула Москву из-за угроз в свой адрес

Телеведущая не собирается эмигрировать
Ксения Собчак рассказала, что получала конкретные угрозы в свой адрес. Из-за этого ей вместе с супругом пришлось покинуть Москву, чтобы организовать в столице охрану.
«Моя фамилия была в так называемом расстрельном списке. Мне эта информация показалась достоверной», — призналась телеведущая, решившая выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.
При этом Собчак рассказала, что не собирается эмигрировать из страны, так как у нее здесь масса интересных проектов передает портал «Вести». Ранее телеведущая решила участвовать в президентских выборах в 2018 году.