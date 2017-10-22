22:37 22 октября 2017 0

После 2014 года "Бук" стал самым известным ЗРК в мире (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский исследователь нашел доказательства присутствия комплексов «Бук» в районе, где был сбит в 2014 году малайзийский «Боинг». Об этом Валентин Дегтерев сообщил «URA.RU», сопроводив свои выводы фотодоказательствами.

По словам Дегтерева, ему удалось найти подтверждение присутствия в районе падения «Боинга» машин 3-его зенитно-ракетного дивизиона 156-го зенитно-ракетного полка ВС Украины. «Буки» предполагалось использовать против авиации ВКС РФ в случае, если бы в России приняли бы решение на ввод войск. Тягачи, перевозившие их на трейлерах, проследовали через село Карловка Марьинского района Донецкой области.

«Оказывается, есть спутниковые снимки этих комплексов. По координатам 48° 6'38.20„N, 37°29'5.57‚E стояли все машины этого комплекса. В одном месте. Это и пусковая установка и СОЦ ‚Купол‘, и вспомогательная заряжающая машина, — указывает Детегрев. — Снимок установки ЗРК ‚Бук-М1‘ можно найти на снимке от 6 мая 2014 по координатам 48° 6'38.20‚N, 37°29'5.57‚E Найти снимки можно в архиве сайта Google Earth. Кстати, советую посмотреть всем. Именно так и выглядит пресловутый ‚Бук‘ на снимках со спутника“.

1/5 Батарея из машин комплекса ЗРК «Бук-М1» у села Карловка. Июнь 2014. Фото: Валентин Дегтерёв

Сопоставляя архивные спутниковых снимков и видеосюжеты украинских СМИ тагильчанин отследил последующие перемещения пусковых комплексов и даже отдельных тягачей по территории будущих боевых действий. «Вот вам и тягач, таскавший СОУ 9А310М1 под номером 312. Именно его видели на дорогах, именно этот тягач эвакуировался после того, как преступники сбили гражданский „Боинг“. Интересно, что потом территория этой шахты подверглась интенсивному обстрелу. Киев решил замести следы? Видимо так и было», — приходит к выводу уралец.

Он не отрицает категорично российский след, но считает, что украинский выглядит куда более убедительным. «Я не исключаю не одной версии, не стою на стороне какой-либо сторон конфликта. Единственное, что я хочу, чтобы того, кто это сделал нашли и судили в Гааге как военного преступника (или преступников)», — заключает Валентин Дегтерев.