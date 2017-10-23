Капитализация биткойна превысила отметку в 100 миллиардов долларов. В 17:30 по московскому времени она приближалась к 102,9 миллиардам долларов при цене криптовалюты в 6184 долларов за один биткойн.
Получается, что капитализация криптовалюты обогнала Goldman Sachs (96,8 миллиардов долларов), Morgan Stanley (93,1 миллиарда долларов), Lockheed Martin (92,2 миллиарда долларов), но пока что, немного отстает от капитализации BNP Paribas (100,2 миллиардов долларов), передают «Ведомости».
Среди российских компаний ближе всего к биткойну подобрались Сбербанк (72,4 миллиарда долларов) и «Роснефть» (59,3 миллиардов долларов). Капитализация противников биткойна JPMorgan пока что находится вне досягаемости для криптовалюты (350,2 миллиардов долларов).
Напомним, что биткойн — это самая популярная в мире цифровая валюта, которая не имеет материального эквивалента и представляет из себя записи в специальной базе данных.