В тюменской деревне малыш умер в канализационном колодце

В Тюменской области пятилетний мальчик погиб в колодце с жидкими отходами. Инцидент произошел в деревне Ивашкино Нижнетавдинского района. Сейчас обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи. В администрации района корреспонденту «URA.RU» рассказали, что трагедия случилась на ферме по разведению коз.
Мальчик погиб утром в пятницу, 20 октября. Информация о трагедии поступила из отдела полиции. «В деревне Ивашкино на территории индивидуального предпринимателя у фермы погиб в колодце с жидкими отходами малолетний ребенок 2012 года рождения. В данный момент идут следственные мероприятия», — рассказали в администрации Нижнетавдинского района. Социальная служба администрации оказала психологическую поддержку матери, отцу, близким и членам семьи ребенка. «Это обычная деревенская семья», — отметили в структуре.
Ивашкино — небольшая отдаленная деревня Нижнетавдинского района, где нет ни школы, ни детского сада, есть только магазин, пояснили в администрации. Мама мальчика работает в крестьянско-фермерском хозяйстве, где разводят коз. Утром женщина отправилась на дойку вместе с малолетним ребенком. Трагедия произошла в тот момент, когда она доила коз.