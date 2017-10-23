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23 октября 2017
16:38  23 октября 2017 0

Зюганов допустил выдвижение молодого кандидата от КПРФ на президентских выборах

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий
Зюганов заявил, что о кандидате от КПРФ станет известно в декабреФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допускает выдвижение молодого кандидата от КПРФ на президентских выборах, однако отмечает, что окончательное решение на этот счет может быть принято лишь на народном совете партии. Об этом он сообщил корреспонденту «URA.RU» после пресс-конференции, посвящённой столетию Октябрьской революции.

«Нужен не один кандидат. Нужен кандидат в президенты — раз и еще 10 человек как минимум в будущий состав правительства, и надо этим заниматься всерьез, мы над этим плотно работаем», — рассказал Зюганов.

По мнению лидера коммунистов, Путин уже ведет свою избирательную кампанию. «Президент уже довольно успешно ведет свою кампанию, но для того, чтобы кампания была полноценной, нужно элементарное соперничество команд, программ и возможностей. Но у нас нет ни равенства кандидатов, ни равенства возможностей», — отметил Зюганов.

Окончательно кадровое решение о полном составе команды КПРФ будет принято, когда избирком объявит о начале президентской кампании. По закону это должно произойти за 90-100 дней до дня выборов. Выборы президента должны состояться 18 марта 2018 года.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
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