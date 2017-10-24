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24 октября 2017
Главные новости Москвы
13:38  24 октября 2017 0

В Санкт-Петербурге стартовал форум Общественной палаты РФ

Работа форума началась с пленарной сессии «Социальные инновации: опыт СЗФО»Фото: скриншот видео прямой трансляции форума

В Санкт-Петербурге открылся форум «Сообщество» Общественной палаты РФ, который продлится два дня. Цель мероприятия — выявить уровень развития некоммерческого сектора в регионах страны.

Работа форума началась с пленарного заседания «Социальные инновации: опыт СЗФО», в котором приняли участие секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Также актуальные проблемы обсудят на секции «Тенденции современной молодежной политики» под руководством председателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Натальи Починок. Кроме того, запланирован круглый стол «Результаты и перспективы деятельности ОНК», где займутся вопросами контроля соблюдения законности в местах лишения свободы.

Помимо этого, на форуме педагоги Санкт-Петербурга расскажут, как повысить престиж профессии. Участники в том числе обсудят вопросы межнациональных отношений и помощи мигрантам в адаптации. Представители власти, бизнеса, руководители НКО и эксперты региона встретятся для решения вопросов развития некоммерческих организаций на сессиях «Бизнес и НКО: социальное предпринимательство и социально-ответственный бизнес», «Целевое финансирование НКО: новые инструменты финансирования», «Доступ НКО на рынок социальных услуг».

Кроме того, на форуме будут обсуждать вопрос вовлечения граждан всех возрастов в добровольческую деятельность.

Александр Лукманов
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