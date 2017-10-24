19:06 24 октября 2017 0

По мнению президента отказ от призыва произойдет в скором будущем Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с членами национальной сборной WorldSkills Russia сделал громкое заявление. «Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву», — цитирует главу государства RT.

Путин сказал, что процесс идет не так быстро, как хотелось бы из-за бюджетных ограничений. Тем не менее, президент отметил, что «пройдёт небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален».

Путин рассказал, что в армии сейчас развивают то, что было заложено несколько лет назад. Речь идет о так называемых научных ротах, сообщает «Федеральное агентство новостей». Это технопарк для молодых специалистов, которые могут проходить не альтернативную службу, а полноценно служить в армии и при этом заниматься любимым делом. Кандидатами в научные роты рассматривают мужчин 20-27 лет, имеющих высшее образование.