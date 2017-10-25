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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
09:45  25 октября 2017 0

Художник-постановщик «Матрицы» раскрыл секрет знаменитого зелёного кода

Интернет. Екатеринбург, сеть, компьютер, хакер, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица
Он заявил, что узнал секрет из японской поваренной книгиФото: Анна Майорова © URA.RU

Художник-постановщик кинотрилогии «Матрица» Саймон Уайтли рассказал, что скрывает секретный зелёный код из иероглифов и цифр, который стал визитной карточкой фильма. Он заявил, что спрятал в нём рецепт суши.

«Мне нравится говорить всем, что код из „Матрицы“ сделан из японских рецептов суши», — приводит его слова «Русская планета». Уайтли добавил, что рецепт традиционного японского блюда он позаимствовал из поваренной книги своей жены-японки. «Федеральное агенство новостей» пишет, что результатом он доволен и заявляет, что без его находки фильм не был бы так популярен.

Первая часть фильма «Матрица» вышла на экраны в 1999 году. Режиссёрами кино шедевра являются братья Вачовски.

Семен Гринберг
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