Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов участвовал в официальной церемонии открытия нового жилого района в столице страны — Ашхабаде. Позже в Сети появилось видео, показывающее, как глава государства, сняв официальный костюм, проехался среди новостроек верхом на коне.
Видео опубликовала Русская служба Би-Би-Си на своей странице в Twitter. «Почти как Путин», — написали в комментариях, вспомнив известные кадры, сделанные во время верховой прогулки президента России. «В спортивках)))) ахахаха, восток дело тонкое)))))», — шутят над Бердымухамедовым. — Как в индийском кино!»
Ранее президент Туркменистана вручил главе РФ живой подарок на 65-летие. Щенок по кличке Верный породы туркменский алабай так понравился российскому лидеру, что тот даже поцеловал его в лоб, пишет «Утро.ру».