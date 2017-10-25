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25 октября 2017
Главные новости Москвы
13:12  25 октября 2017 0

В Сети посмеялись над президентом Туркменистана, разъезжающим по столице на коне. ВИДЕО

Конно-спортивный клуб
Пользователи не оценили конные прогулки туркменского лидераФото: Дарья Попова © URA.RU

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов участвовал в официальной церемонии открытия нового жилого района в столице страны — Ашхабаде. Позже в Сети появилось видео, показывающее, как глава государства, сняв официальный костюм, проехался среди новостроек верхом на коне.

Видео опубликовала Русская служба Би-Би-Си на своей странице в Twitter. «Почти как Путин», — написали в комментариях, вспомнив известные кадры, сделанные во время верховой прогулки президента России. «В спортивках)))) ахахаха, восток дело тонкое)))))», — шутят над Бердымухамедовым. — Как в индийском кино!»

Ранее президент Туркменистана вручил главе РФ живой подарок на 65-летие. Щенок по кличке Верный породы туркменский алабай так понравился российскому лидеру, что тот даже поцеловал его в лоб, пишет «Утро.ру».

Иван Антонов
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