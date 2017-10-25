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Главные новости Курганской области
16:06  25 октября 2017 0

Зауральцы смогли отстоять льготы для аграриев в российском бюджете

Депутат Государственной Думы РФ от Курганской области Василий Шишкоедов. Курган, шишкоедов василий
У Василия Шишкоедова есть хорошая новость для зауральцевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В проект российского бюджета на 2018 год все-таки войдут погектарная поддержка и выплаты производителям молока — против их отмены выступали аграрии Курганской области. Депутат Госдумы Василий Шишкоедов рассказал «URA.RU», что в ходе обсуждений эти льготы удалось отстоять.

Проект бюджета на 2018 год в первом чтении, по словам депутата, будет приниматься в пятницу, 27 октября. «Уже точно в него войдет погектарная поддержка аграриев в том же объеме, что и в прошлом году — 11,3 млрд рублей. На выплаты производителям молока заложено 8 млрд рублей. Мы будем настаивать на увеличении этих сумм», — отметил Шишкоедов.

Аграрии Курганской области считают такие виды поддержки более доступными, поскольку для получения льготных кредитов от банков, которые субсидирует государство, требуются серьезные финансовые гарантии. Если погектарную поддержку и выплаты на литр молока получают подавляющее большинство сельхозтоваропроизводителей, то льготные кредиты — примерно одно из шести предприятий Зауралья.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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