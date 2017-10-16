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Главные новости Курганской области
21:44  16 октября 2017 0

Курган испытают в Госдуме. Провал — и каждый шестой фермер — банкрот

У депутатов — последняя возможность предотвратить «крестьянский бунт» в Зауралье
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
Алексей Кокорин в полях Курганская область, урожай, жданов
Правительство решило отказаться от дотаций крестьянам. Поддержка будет только тем, кто может взять кредит - крупным агропредприятиямФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во вторник, 17 октября, в Госдуме пройдет испытание курганских парламентариев. На пленарном заседании будут рассматривать параметры бюджета-2018, которые Зауралье как аграрный регион категорически не устраивает. В бюджете на 2018 и дальнейшие года не планируется таких расходов, как погектарная поддержка, а также выделение дотаций на произведенный литр молока. Вместо этого аграриям обещают субсидии на кредиты. Для этого с 2018 года общая сумма финансирования АПК будет увеличена на 20 млрд рублей (до 242 млрд рублей в целом). У зауральских лоббистов остался последний шанс повлиять на непопулярное решение российского правительства.

Совещание у губернатора. Курган, кокорин алексей, пугин сергей
Зауральскому правительству регулярно приходится отвечать на неприятные вопросы от аграриев
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Многие из известных аграриев региона отказались общаться на заданную тему, отметив, что «цензурных слов у них нет». «Погектарную поддержку получают все, а, чтобы получить льготный кредит, нужно не только отчитаться об отсутствии долгов по налогам, но и предоставить серьезные гарантии. Это не всем под силу», — объяснил депутат зауральской думы Владимир Алейников.

«Категорически против» нововведения и руководитель зауральской ассоциации производителей молока Виктор Егоров. Он напомнил, что в области и без того на протяжении нескольких лет падают объемы надоев. Егоров уверен: без господдержки интерес к молочному животноводству станет еще ниже. По данным депутата Госдумы Василия Шишкоедова, в 2017 году на поддержку российских производителей молока выделялось восемь миллиардов рублей, в следующем такой статьи расходов не будет.

Получить официальные комментарии от представителей областного департамента АПК не удалось, однако имеющиеся в общем доступе цифры вполне наглядно иллюстрируют ситуацию.

В 2016 году поддержку получили 612 из 681 заявившихся хозяйств Зауралья. А вот получателей льготных кредитов гораздо меньше.

К середине сентября текущего года аграриям области банки одобрили 112 заявок на 1,1 млрд рублей, Минсельхозом согласовано 102 заявки на 791 млн рублей. По инвестиционным кредитам цифры еще скромнее — банками одобрено всего 34 заявки на 373 млн. рублей. «Помощь получит один из пяти-шести. Остальным как выживать? Это значит — снова брошенные поля, тотальная безработице на селе», — комментирует источник, знакомый ситуацией в регионе.

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Зауральские аграрии оказались на грани выживания из-за того, что рекордный урожай зерна не востребован. В 2018-м они могут получить отказ и в федеральных льготах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2016 году долги зауральских предприятий составляли 7 млрд рублей, это 70% от годового объема выручки от реализации продукции. Как закончат сельчане этот год — пока большой вопрос. Пока рекордный урожай зерна не сделал никого из зауральских производителей богачами — цены держатся ниже себестоимости.

Равнодушно к нововведению отнеслись лишь представители крупных предприятий. Один из руководителей на условиях анонимности заявил, что не ожидает никаких негативных последствий. «На то, чтобы засадить гектар, я трачу десять литров солярки. На 300-350 рублей мне дадут 200 рублей субсидии. Это ни о чем», — отметил он и выразил надежду, что его предприятие сможет получить дополнительные льготные кредиты в следующем году. «Работать надо, а не ныть!» — дал он совет своим коллегам.

Дозвониться до депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова не удалось — он не брал трубку.

Его коллега Василий Шишкоедов заявил «URA.RU», что намерен отстаивать интересы сельчан. Решение ограничить поддержку аграриев исключительно кредитами со сниженной ставкой он считает большой ошибкой. «У нас многие предприятия и без того закредитованы и не смогут устойчиво работать на рынке — их положение только ухудшится, — считает Шишкоедов. — Весь наш аграрный комитет Госдумы высказался единогласно против, мы будем убеждать правительство». Вероятно, это последняя возможность повлиять на решение, поскольку за бюджет в первом чтении Госдума проголосует уже в среду, 18 октября.

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