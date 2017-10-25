В Совете Федерации не исключили возрождение графы «Против всех»

Такая графа может быть введена на выборах разных уровней
В Совете Федерации не исключили появления графы «Против всех» на выборах. Как передает «Говорит Москва», об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Графа „Против всех“ в перспективе может быть введена на выборах и других уровней, кроме муниципального», — говорит Матвиенко.
Спикер Совета Федерации также добавила, что сенаторы примут решение о назначении выборов президента ориентировочно 15 декабря.
В середине октября Ксения Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году, сообщало агентство «URA.RU». Она заявила, что ее кандидатура фактически обозначает графу «Против всех».