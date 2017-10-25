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25 октября 2017
Главные новости Москвы
16:53  25 октября 2017 0

В Совете Федерации не исключили возрождение графы «Против всех»

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, бюллетень, голосование, выборы 2017
Такая графа может быть введена на выборах разных уровнейФото: Александр Мамаев
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В Совете Федерации не исключили появления графы «Против всех» на выборах. Как передает «Говорит Москва», об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Графа „Против всех“ в перспективе может быть введена на выборах и других уровней, кроме муниципального», — говорит Матвиенко.

Спикер Совета Федерации также добавила, что сенаторы примут решение о назначении выборов президента ориентировочно 15 декабря.

В середине октября Ксения Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году, сообщало агентство «URA.RU». Она заявила, что ее кандидатура фактически обозначает графу «Против всех».

Ксения Томашова
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