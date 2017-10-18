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18 октября 2017
20:56  18 октября 2017 0

Собчак заявила, что идет в президенты: «Это графа «Против всех». ВИДЕО

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., собчак ксения
Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборахФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Телеведущая Ксения Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится в письме теледивы, отправленном в газету «Ведомости». Она заявила, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «Против всех».

«Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — объяснила она.

На данный момент Собчак является главным редактором журнала l’Officiel, который издает AMCG Александра Федотова, пишет РБК. Компания и Ксения Собчак сделают совместное заявление в четверг, 19 октября, уточнила вице-президент AMCG Екатерина Тихомирова.

Ранее Собчак опровергала слухи, что собирается претендовать на должность главы РФ. Однако в интервью журналу Glamour, номер которого выйдет в ноябре, она сравнила свое возможное участие в президентской гонке с творчеством музыканта Сергея Шнурова, сказав, что «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб».

Иван Антонов
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