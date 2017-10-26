Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

00:45 26 октября 2017 0

Предыдущие претензии со стороны Украины категорически отрицались Москвой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по событиям в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил глава Минюста Украины Павел Петренко в эфире телеканал NewsOne.

«По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 г., мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца. Она содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов», — цитирует Петренко информагентство ТАСС. Министр отметил, что у России «нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть».

С начала конфликта в Донбассе, Украина подала пять исков против России. Основные претензии касаются нарушения прав человека на территории Крыма и военной поддержки самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, Киев обвинял российские власти в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.

Ранее «URA.Ru» сообщало, что Россия всерьез рассматривает вариант временной заморозки своего членства в ЕСПЧ. По мнению сенаторов и депутатов, Москва устала финансировать инстанцию, регулярно принимающую предвзятые решения.