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26 октября 2017
25 октября 2017
00:45  26 октября 2017 0

Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины, ребенок на руках
Предыдущие претензии со стороны Украины категорически отрицались МосквойФото: depositphotos.com © URA.RU
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Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по событиям в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил глава Минюста Украины Павел Петренко в эфире телеканал NewsOne.

«По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 г., мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца. Она содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов», — цитирует Петренко информагентство ТАСС. Министр отметил, что у России «нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть».

С начала конфликта в Донбассе, Украина подала пять исков против России. Основные претензии касаются нарушения прав человека на территории Крыма и военной поддержки самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, Киев обвинял российские власти в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.

Ранее «URA.Ru» сообщало, что Россия всерьез рассматривает вариант временной заморозки своего членства в ЕСПЧ. По мнению сенаторов и депутатов, Москва устала финансировать инстанцию, регулярно принимающую предвзятые решения.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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