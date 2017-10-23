Россия может заморозить свое участие в ЕСПЧ

Россия рассматривает возможность приостановления членства в Европейском Совета по правам человека (ЕСПЧ) и намерена сократить взносы в организацию. По данным источников «Известий» в Госдуме и Совете Федерации, решение может быть принято 27 октября.
«Если Россия не участвует в процедуре выбора судей, то почему мы должны выполнять решения ЕСПЧ. Многие не замечают, но именно этот фактор был основным, когда принималось решение о заморозке взносов для ПАСЕ. Совет Европы должен снять все дискриминационные требования, особенно запреты в отношении России, существующие в ЕСПЧ. В противном случае не вижу оснований для продолжения работы в этом судебном органе», — отметил неназванный источник «Известий» в Госдуме.
По словам зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова, ЕСПЧ изначально занимает дискриминационную позицию по отношению к России и нарушает права суверенного государства. Он отметил, что в ряде случаев решения инстанции были несправедливыми и предвзятыми. Ранее похожие оценки в адрес Совета звучали со стороны Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
«Если тенденциозное отношение к России сохранится, то мы заморозим выплаты и покинем ЕСПЧ. И в этом нет ничего страшного. Мы до середины 1990-х годов не участвовали в работе институтов Совета Европы и жили вполне нормально», — убежден Джабаров.
Отметим, что страны-члены ЕСПЧ участвуют в финансировании организации пропорционально уровню развития национальной экономики и численности населения. При такой системе Россия входит в пятерку основных государств-плательщиков (около 7-10 миллионов долларов ежегодно).