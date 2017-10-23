{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 октября 2017
22 октября 2017
06:32  23 октября 2017 0

Россия может заморозить свое участие в ЕСПЧ

Россия считает решения ЕСПЧ предвзятыми и политически мотивированнымиФОТО: BBC.COM

Россия рассматривает возможность приостановления членства в Европейском Совета по правам человека (ЕСПЧ) и намерена сократить взносы в организацию. По данным источников «Известий» в Госдуме и Совете Федерации, решение может быть принято 27 октября.

«Если Россия не участвует в процедуре выбора судей, то почему мы должны выполнять решения ЕСПЧ. Многие не замечают, но именно этот фактор был основным, когда принималось решение о заморозке взносов для ПАСЕ. Совет Европы должен снять все дискриминационные требования, особенно запреты в отношении России, существующие в ЕСПЧ. В противном случае не вижу оснований для продолжения работы в этом судебном органе», — отметил неназванный источник «Известий» в Госдуме.

По словам зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова, ЕСПЧ изначально занимает дискриминационную позицию по отношению к России и нарушает права суверенного государства. Он отметил, что в ряде случаев решения инстанции были несправедливыми и предвзятыми. Ранее похожие оценки в адрес Совета звучали со стороны Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

«Если тенденциозное отношение к России сохранится, то мы заморозим выплаты и покинем ЕСПЧ. И в этом нет ничего страшного. Мы до середины 1990-х годов не участвовали в работе институтов Совета Европы и жили вполне нормально», — убежден Джабаров.

Отметим, что страны-члены ЕСПЧ участвуют в финансировании организации пропорционально уровню развития национальной экономики и численности населения. При такой системе Россия входит в пятерку основных государств-плательщиков (около 7-10 миллионов долларов ежегодно).

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров