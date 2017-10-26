Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерёв, анализируя спутниковые снимки Марса, обнаружил на поверхности Красной планеты остатки загадочных сооружений. Как сообщил исследователь «URA.RU», он считает их руинами древнего мегаполиса.
«В песках мертвой планеты видны руины огромного города. Огромные здания, размерами в несколько километров. Чудовищная по высоте пирамида, длиной в четыре километра. Прочие сооружения. Как они уцелели во время катастрофы? Почему их не разрушили пыльные бури и падения астероидов? Увы, ответы на все это дать сейчас невозможно», — комментирует изображения исследователь.
Для желающих проверить его выводы он публикует координаты артефактов, которые можно найти на сайте Google Earth: 10°55.259'N, 168°50.521'W; 9°53.211'N, 167°48.839'W; 9°32.576'N, 167°58.413'W; 9°13.176'N, 167°10.569'W и 9°52.066'N, 166°6.187'W.
«Возможно, когда-нибудь Марс будет обитаем. И кто-то из поселенцев найдет этот город ещё раз. Я на это очень надеюсь», — заключает уралец.