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26 октября 2017
10:48  26 октября 2017 0

Магнитка помогла сборной России победить на ЧМ WorldSkills

Студенты получили медальонФото: Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на 44-м чемпионате мира по рабочим профессиям WorldSkills Competition-2017, который завершился в столице ОАЭ — Абу-Даби.

Представители Магнитки — студенты Магнитогорского политехнического колледжа Александр Арапов и Максим Аксенов внесли свой вклад в общую победу России, выступив в компетенции «Мехатроника» и завоевав медальон за профессионализм. Такие награды на чемпионатах WorldSkills присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием, преодолев 500-балльный порог выполнения, и показали качественный уровень профессиональной подготовки.

Тем самым, магнитогорские мехатроники повторили успех других представителей Магнитки — Александра Карнаухова и Константина Кременцова, которые также получили медальон за профессионализм на прошлом чемпионате мира в Сан-Паулу в 2015 году. Магнитогорцы в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки по компетенции «Мехатроника» в Политехническом колледже, являющемся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Магнитогорского металлургического комбината. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес комбинат.

В целом же выступление на чемпионате в Абу-Даби завершилось для российской сборной триумфально, учитывая, что россияне лишь в третий раз участвуют в подобных соревнованиях. В 2013 году в Лейпциге Россия заняла лишь 41 место. В 2015 в Сан-Паулу россияне завоевали шесть медальонов и заняли 14-е общекомандное место по очкам, не выиграв ни одной медали.

В Абу-Даби Россия впервые выступила во всех 52 компетенциях и завоевала 11 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую. Это пятое место в медальном зачете. С учетом 21 выигранного медальона наша сборная заняла первое место в общекомандном зачете по очкам. «Для нас данный параметр является наиболее значимым, поскольку демонстрирует качественные изменения не в одной-двух компетенциях, а всей системы подготовки по рабочим специальностям в стране», — отметил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

Соревнования WorldSkills Abu Dhabi 2017 проходили в международном выставочном центре Adnec в Абу-Даби. В чемпионате мира приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Следующий чемпионат WorldSkills пройдет в 2019 году в столице Татарстана Казани.

Лев Истомин
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