В России рухнули цены на iPhone 7

Гаджет подешевел из-за укрепления рубля
В России в течение года стоимость iPhone 7 упала на 40% от рекомендованной на старте продаж цены. Этот факт стал историческим минимумом.
Сейчас популярную в России модель можно приобрести по стоимости 36-37 тысяч рублей, тогда как в сентябре прошлого года она продавалась за 56 990 рублей, передает телеканал 360.
Эксперты полагают, что снижение стоимости гаджета связано с ростом курса рубля к основным валютам и выходом нескольких новинок на платформах iOS и Android.