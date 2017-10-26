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Главные новости Тюменской области
16:24  26 октября 2017 0

«Ракшу бог покарал». Тюменский депутат упал в гололед около памятника Ленину

Комиссия по экономической политике и ЖКХ. Гордума. Тюмень, ракша игорь
Игорь Ракша пожаловался на гололедФото: Николай Бастриков © URA.RU

Вопрос уборки Тюмени от снега стал поводом для «религиозного» спора между двумя депутатами городской думы — главным областным оппозиционером-коммунистом Александром Черепановым и либерал-демократом Игорем Ракшой.

Тему снегопада — последствия которого в городе не ликвидированы до сих пор — поднял депутат Игорь Ракша. Он взял слово после выступления замглавы администрации города Максима Афанасьева. «Вчера было очень мало машин в городе, аварий не было вообще, только мелкие неприятности, — отметил Ракша. — Я сам даже не брал машину, ходил по городу пешком. Где можно пройти, там проходил, но с трудом… это все понятно. Но один вопрос мне непонятен. Почему я упал около памятника Ленину?».

Замерший зал встретил вопрос смехом и аплодисментами.

«Почему около памятника Ленину не посыпали элементарно солью? Там три человека рядом со мной, пока я пытался подняться, все падали», — возмутился Ракша.

Из зала кто-то поинтересовался, трезвым ли был депутат в тот момент. «Ну, сейчас-то кто правду скажет», — отшутился спикер гордумы Дмитрий Еремеев.

На своей странице в Facebook народный избранник сообщил, что после этого экс-депутат областного парламента, лидер местного отделения РКРП Александр Черепанов предположил, что «Ракшу бог покарал». «Значит, Александр Киприянович лгал, когда говорил, что бога нет? И уверовал в год 100-летия революции? Лично я буду очень счастлив, если даже среди почитателей, обманутых Лениным, появятся те, кто приобщится к православной вере», — отметил Игорь Ракша.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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