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24 октября 2017
11:21  27 октября 2017 0

На Ямале погодное явление заблокировало работу аэропорта

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8, перевозка людей
Рейсовые вертолеты не смогли взлететь из-за туманаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Салехарда, утром, 27 октября, сорвались рейсы самолета и вертолетов. Причиной тому стал сильный туман, опустившийся на город, рассказали «URA.RU» в справочной авиаузла.

Из-за тумана были задержаны вылеты рейсовых вертолетов в Горки и Мыс-Каменный. Также было решено отложить вылет самолета в Москву — с 9:10 на 12:50.

В справочной аэропорта «URA.RU» сообщили, что туман на взлетной площадкой уже рассеялся, поэтому аэропорт вскоре вернется к обычному режиму работы.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», в Салехарде сегодня небольшой снег, ветер — 2,3 метра в секунду и влажность — 88 процентов. Температура воздуха — минус шесть градусов.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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