На Ямале погодное явление заблокировало работу аэропорта

Рейсовые вертолеты не смогли взлететь из-за тумана
В аэропорту Салехарда, утром, 27 октября, сорвались рейсы самолета и вертолетов. Причиной тому стал сильный туман, опустившийся на город, рассказали «URA.RU» в справочной авиаузла.
Из-за тумана были задержаны вылеты рейсовых вертолетов в Горки и Мыс-Каменный. Также было решено отложить вылет самолета в Москву — с 9:10 на 12:50.
В справочной аэропорта «URA.RU» сообщили, что туман на взлетной площадкой уже рассеялся, поэтому аэропорт вскоре вернется к обычному режиму работы.
Согласно сервису «Яндекс. Погода», в Салехарде сегодня небольшой снег, ветер — 2,3 метра в секунду и влажность — 88 процентов. Температура воздуха — минус шесть градусов.