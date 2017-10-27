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12:40  27 октября 2017 0

В Салехарде целую цистерну фекалий слили в кусты посреди города. ВИДЕО

Незаконный слив ЖБО в Кургане., труба, слив отходов, откачка канализации, жбо, ассенизаторская машина
Ассенизаторская машина слила фекалии в кусты за гаражом прямо в городеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Салехарда в соцсетях обсуждают видео, на котором ассенизаторская машина сливает содержимое цистерны в кусты прямо во дворе жилого дома. Ролик, опубликованный в городском паблике, вызвал массу негативных комментариев.

«Автор, номер надо было машины снять, найти фирму-перевозчика… И экологический штраф за загрязнение почвы с рекультивацией… Тут явный факт халатности зафиксирован. Жаль, номера авто нет на видео… Беспредел», — пишут комментаторы в соцсетях.

На видеозаписи автор сообщает, что заснял происходящее около дома номер 31 по улице Чапаева.

В администрации города «URA.RU» рассказали, что ролик этот уже посмотрели и разбираются в ситуации.

Отметим, что, судя по всему, на записи запечатлен «КамАЗ» в комплектации ВМК-10, собранный на заводе «СпецМаш-Курган». На баке автомобиля можно различить наклейку производителя. При этом в Салехарде всего несколько компаний и частных фирм, оказывающих услуги по откачке жидких бытовых отходов. Одна из них принадлежит муниципалитету. Пользователи соцсетей отмечают, что таких машин по городу ездит всего несколько штук и найти владельца не должно быть проблематично.

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Скрин видео из соцсетей

Добавим, что в Салехарде многие деревянные дома до сих пор еще не подключены к центральной канализации. Все отходы сливаются из квартир в специальные септики, откачиваются ассенизаторскими автомобилями и вывозятся на очистные сооружения.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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