В Салехарде целую цистерну фекалий слили в кусты посреди города. ВИДЕО

Жители Салехарда в соцсетях обсуждают видео, на котором ассенизаторская машина сливает содержимое цистерны в кусты прямо во дворе жилого дома. Ролик, опубликованный в городском паблике, вызвал массу негативных комментариев.
«Автор, номер надо было машины снять, найти фирму-перевозчика… И экологический штраф за загрязнение почвы с рекультивацией… Тут явный факт халатности зафиксирован. Жаль, номера авто нет на видео… Беспредел», — пишут комментаторы в соцсетях.
На видеозаписи автор сообщает, что заснял происходящее около дома номер 31 по улице Чапаева.
В администрации города «URA.RU» рассказали, что ролик этот уже посмотрели и разбираются в ситуации.
Отметим, что, судя по всему, на записи запечатлен «КамАЗ» в комплектации ВМК-10, собранный на заводе «СпецМаш-Курган». На баке автомобиля можно различить наклейку производителя. При этом в Салехарде всего несколько компаний и частных фирм, оказывающих услуги по откачке жидких бытовых отходов. Одна из них принадлежит муниципалитету. Пользователи соцсетей отмечают, что таких машин по городу ездит всего несколько штук и найти владельца не должно быть проблематично.
Добавим, что в Салехарде многие деревянные дома до сих пор еще не подключены к центральной канализации. Все отходы сливаются из квартир в специальные септики, откачиваются ассенизаторскими автомобилями и вывозятся на очистные сооружения.