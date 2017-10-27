Блогер Соколовский принял вызов на баттл от депутата Милонова

17:30 27 октября 2017 0

Речь Соколовского отредактируют, если он скажет что-то лишнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме и осужденный за экстремизм и оскорбление верующих, принял вызов на баттл-шоу, который бросил ему православный депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщил сам Руслан Соколовский.

«Как это замечательно. Да, я, безусловно, считаю, что это будет очень интересно, — заявил он радиостанции „Говорит Москва“. — Я пообщаюсь с ним по поводу отца Пигидия и всё в вот этом духе. Я бодр, свеж и готов к ристалищу».

Организаторы интеллектуального побоища, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обрадовались согласию Соколовского. «Я думал, что он не согласится или не захочет общаться с Милоновым, — подчеркнул Лексус. — Рад, что он поступил по-мужски и готов подискутировать с человеком, которого он обсуждает в своих роликах. Тем самым он, кстати, может высказать свои претензии непосредственно ему, в том числе как представителю власти».

По словам пранкеров, тема религии будет не единственной в ходе дискуссии — планируется, что Милонов и Соколовский обсудят также госрегулирование в интернете (Милонов известен как автор инициативы о запрете мессенджеров). «Сейчас проблема в том, что разные возрастные и социальные группы друг друга не слышат, — отметил Алексей Столяров. — Теперь такая возможность появилась, а представителям власти могут теперь услышать совершенно полярную точку зрения о себе».

При этом пранкеры понимают все риски для Руслана, который однажды уже был осужден за свои публичные высказывания. «Во время дебатов смогут присутствовать представители Соколовского, — пояснил Столяров. — Даже если он скажет ненароком что-то лишнее, все потом отредактируем. Мы ни в коем случае не хотим подставлять его — просто дадим человеку высказаться. Я рад, что Руслан согласился».

Ранее «URA.RU» сообщало, что депутат Госдумы Виталий Милонов вызвал на баттл екатеринбургского блогера Соколовского. Милонов пообещал, что после дебатов «ловец покемонов в храме» останется живым, но избавится от «либерального шлака, срама и гомосексуализма».