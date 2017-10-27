{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телеведущая начинает кампанию с Урала: собирает подписи и ведет переговоры с Аксаной Пановой
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
Главные новости 
17:30  27 октября 2017 0

Блогер Соколовский принял вызов на баттл от депутата Милонова

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Речь Соколовского отредактируют, если он скажет что-то лишнееФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пранкеры Вован и Лексус
все новости сюжета

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме и осужденный за экстремизм и оскорбление верующих, принял вызов на баттл-шоу, который бросил ему православный депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщил сам Руслан Соколовский.

«Как это замечательно. Да, я, безусловно, считаю, что это будет очень интересно, — заявил он радиостанции „Говорит Москва“. — Я пообщаюсь с ним по поводу отца Пигидия и всё в вот этом духе. Я бодр, свеж и готов к ристалищу».

Организаторы интеллектуального побоища, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обрадовались согласию Соколовского. «Я думал, что он не согласится или не захочет общаться с Милоновым, — подчеркнул Лексус. — Рад, что он поступил по-мужски и готов подискутировать с человеком, которого он обсуждает в своих роликах. Тем самым он, кстати, может высказать свои претензии непосредственно ему, в том числе как представителю власти».

По словам пранкеров, тема религии будет не единственной в ходе дискуссии — планируется, что Милонов и Соколовский обсудят также госрегулирование в интернете (Милонов известен как автор инициативы о запрете мессенджеров). «Сейчас проблема в том, что разные возрастные и социальные группы друг друга не слышат, — отметил Алексей Столяров. — Теперь такая возможность появилась, а представителям власти могут теперь услышать совершенно полярную точку зрения о себе».

Новость по теме
Депутат Милонов вызвал на баттл блогера Соколовского. ВИДЕО

При этом пранкеры понимают все риски для Руслана, который однажды уже был осужден за свои публичные высказывания. «Во время дебатов смогут присутствовать представители Соколовского, — пояснил Столяров. — Даже если он скажет ненароком что-то лишнее, все потом отредактируем. Мы ни в коем случае не хотим подставлять его — просто дадим человеку высказаться. Я рад, что Руслан согласился».

Ранее «URA.RU» сообщало, что депутат Госдумы Виталий Милонов вызвал на баттл екатеринбургского блогера Соколовского. Милонов пообещал, что после дебатов «ловец покемонов в храме» останется живым, но избавится от «либерального шлака, срама и гомосексуализма».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров