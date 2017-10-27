14:38 27 октября 2017 0

Православный народный избранник предлагает ловцу покемонов побеседовать о религии Коллаж: «URA.RU»

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов бросил вызов екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в храме и осужденному за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Видео, где скандальный депутат зовет «ловца покемонов» оппонировать ему на баттл-шоу пранкеров Вована и Лексуса Real Talk, выложено на канале этой программы в YouTube.

«Дорогой Руслан, мне надоело смотреть за твоими кривляниями в интернете, которые ты себе позволяешь, оскорбляя всех и вся, в том числе даже наше Отечество и нашу веру, — говорит Милонов. — Я бы мог привлечь тебя к ответственности, даже мог бы сказать „Тьфу на тебя“, но не буду этого делать. Если ты хочешь что-то сказать хоть раз в жизни вразумительное, я приглашаю тебя на нормальный fight (борьба). Ты останешься живым, я тебе гарантирую… После нашей встречи ты очистишься от всего либерального шлака, срама и гомосексуализма. Приходит на наш fight. Не бойся, не будь трусом. Мы ждем тебя!»

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) хотели пригласить блогера Руслана Соколовского для дебатов на религиозную тематику. Как сообщил агентству пранкер Лексус, связаться с Соколовским им не удалось, поэтому его реакцию на их приглашение и на вызов от Милонова они пока не знают.

Также пранкеры пригласили для участия в баттл-шоу еще одного звездного гостя из Екатеринбурга — главу фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова: планируется, что он схлестнется на дебатах с представителями рэп-движения по теме наркотиков.

Депутат Виталий Милонов уже участвовал в баттл-шоу пранкеров: в первым выпуске программы он дискутировал с рэпером Птахой. Милонов назвал всех рэперов «говнюками», а Птаха доказывал Милонову, что тот гомосексуалист. Видео собрало порядка 1,5 миллиона просмотров.

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. После этого силовики провели обыск дома у молодого человека и завели на него уголовное дело. Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды» (282), «нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (148), а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры (138.1). Районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, затем облсуд смягчил наказание — до 2 лет и 3 месяцев. Сейчас Руслан занимается выпуском роликов в YouTube и выпуском журнала о криптовалютах.