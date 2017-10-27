{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Второй раз за 38 (!) дней. Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
14:38  27 октября 2017 0

Депутат Милонов вызвал на баттл блогера Соколовского. Следующий на очереди — наркоборец Дюша Кабанов. ВИДЕО

Православный народный избранник предлагает ловцу покемонов побеседовать о религииКоллаж: «URA.RU»
новость из сюжета:
Пранкеры Вован и Лексус
все новости сюжета

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов бросил вызов екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в храме и осужденному за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Видео, где скандальный депутат зовет «ловца покемонов» оппонировать ему на баттл-шоу пранкеров Вована и Лексуса Real Talk, выложено на канале этой программы в YouTube.

«Дорогой Руслан, мне надоело смотреть за твоими кривляниями в интернете, которые ты себе позволяешь, оскорбляя всех и вся, в том числе даже наше Отечество и нашу веру, — говорит Милонов. — Я бы мог привлечь тебя к ответственности, даже мог бы сказать „Тьфу на тебя“, но не буду этого делать. Если ты хочешь что-то сказать хоть раз в жизни вразумительное, я приглашаю тебя на нормальный fight (борьба). Ты останешься живым, я тебе гарантирую… После нашей встречи ты очистишься от всего либерального шлака, срама и гомосексуализма. Приходит на наш fight. Не бойся, не будь трусом. Мы ждем тебя!»

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) хотели пригласить блогера Руслана Соколовского для дебатов на религиозную тематику. Как сообщил агентству пранкер Лексус, связаться с Соколовским им не удалось, поэтому его реакцию на их приглашение и на вызов от Милонова они пока не знают.

Также пранкеры пригласили для участия в баттл-шоу еще одного звездного гостя из Екатеринбурга — главу фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова: планируется, что он схлестнется на дебатах с представителями рэп-движения по теме наркотиков.

Новость по теме
Пранкеры Вован и Лексус разыграли немецкого актера, сыгравшего Николая II в «Матильде»

Депутат Виталий Милонов уже участвовал в баттл-шоу пранкеров: в первым выпуске программы он дискутировал с рэпером Птахой. Милонов назвал всех рэперов «говнюками», а Птаха доказывал Милонову, что тот гомосексуалист. Видео собрало порядка 1,5 миллиона просмотров.

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. После этого силовики провели обыск дома у молодого человека и завели на него уголовное дело. Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды» (282), «нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (148), а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры (138.1). Районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, затем облсуд смягчил наказание — до 2 лет и 3 месяцев. Сейчас Руслан занимается выпуском роликов в YouTube и выпуском журнала о криптовалютах.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Платон Маматов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров