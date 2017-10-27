19:18 27 октября 2017 0

Главный обвиняемым по делу о страшной трагедии оказался на свободе Фото: МЧС России

Родители погибших и пострадавших детей будут жаловаться на действия югорских следователей, расследовавших ДТП с 12 погибшими. Суд в пятницу, 27 октября, отпустил на свободу под подписку о невыезде одного из главных обвиняемых в деле — водителя тягача Раиля Саитханова. Об этом «URA.RU» рассказала родственница одной из пострадавших в аварии Софья Саморукова.

По словам Саморуковой, на состоявшемся в Ханты-Мансийске судебном заседании адвокат Раиля Саитханова, одного из главных фигурантов резонансного дела, разбил все доводы и аргументы следствия. «Мы в шоке от нашего суда и следствия. А особенно о следствии — они не провели расследование. Эти люди в погонах ничего не сделали. Там же были наши дети, а если бы хоть один ребенок из полиции пострадал, они бы рыли землю носом», — прокомментировала итоги заседания Софья Саморукова.

Напомним, 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска водитель Раиль Саитханов, управляя грузовым тягачом, на котором находился крупногабаритный груз, допустил столкновение с автобусом под управлением Марата Зайнуллина, в котором ехали юные спортсмены из Нефтеюганска. После столкновения автобус вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем. В результате автокатастрофы погибли 12 человек, из них 10 несовершеннолетних. Еще 13 человек серьезно пострадали. Позднее выяснилось, что Саитханов был лишен прав за полгода до трагедии.

Родители возмущены смягчением меры пресечения Раилю Саитханову — он является главным обвиняемым, но судья заменила ему арест на подписку о невыезде, аргументировав это тем, что ему предъявлены обвинения по статье, попадающей под категорию «средней тяжести».

«Гореть ему в аду. Ну как может быть средняя тяжесть, когда погибли 12 человек. Там же дети были, он на встречку выехал, почему вдруг его отпускают. Обязательно будем это оспаривать», — заявила Софья Саморукова. Под подписку о невыезде отпустили также Ирину Тарасову, директора школы «Сибиряк», воспитанники которой находились в автобусе. Арест на три месяца продлили водителю автобуса с детьми Марату Зайнуллину и владельцу транспортного средства Александру Сидоруку — их статьи попали под категорию «тяжких преступлений».

Решение суда произошло на фоне визита в ХМАО главы СКР Александра Бастрыкина, который держит расследование уголовного дела на личном контроле. Председатель следственного комитета, посетив Югру в сентябре, встретился с родственниками жертв аварии, после чего заявил, что дело необходимо пересмотреть и дать правовую оценку действиям чиновников.