ХМАО получит 500 млн рублей на обустройство моста в Сургуте

На развитие автодорожной сети трех регионов направлено почти 1,4 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство РФ выделит ХМАО около 500 миллионов рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Средства пойдут на обустройство подъездов и сопутствующих объектов к мосту через реку Обь в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Финансирование поступит в бюджеты Калининградской и Кировской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По поручению главы государства 500 миллионов рублей предусмотрено на обустройство сопутствующей инфраструктурой моста через реку Обь в Сургуте», — пишет ТАСС на сайте.

Финансирование осуществляется в рамках распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина. Всего на развитие автодорожной сети трех регионов — Калининградской и Кировской областей, а также Югры — направлено почти 1,4 миллиарда рублей.

Продолжение после рекламы