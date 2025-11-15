Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

ХМАО получит 500 млн рублей на обустройство моста в Сургуте

15 ноября 2025 в 13:06
На развитие автодорожной сети трех регионов направлено почти 1,4 млрд рублей

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство РФ выделит ХМАО около 500 миллионов рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Средства пойдут на обустройство подъездов и сопутствующих объектов к мосту через реку Обь в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Финансирование поступит в бюджеты Калининградской и Кировской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По поручению главы государства 500 миллионов рублей предусмотрено на обустройство сопутствующей инфраструктурой моста через реку Обь в Сургуте», — пишет ТАСС на сайте.

Финансирование осуществляется в рамках распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина. Всего на развитие автодорожной сети трех регионов — Калининградской и Кировской областей, а также Югры — направлено почти 1,4 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры выделили свыше миллиарда рублей на строительство и содержание зимних дорог в регионе. Всего собираются оборудовать почти 2,5 тысячи километров зимников.

