ХМАО получит 500 млн рублей на обустройство моста в Сургуте
На развитие автодорожной сети трех регионов направлено почти 1,4 млрд рублей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Правительство РФ выделит ХМАО около 500 миллионов рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Средства пойдут на обустройство подъездов и сопутствующих объектов к мосту через реку Обь в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
«Финансирование поступит в бюджеты Калининградской и Кировской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По поручению главы государства 500 миллионов рублей предусмотрено на обустройство сопутствующей инфраструктурой моста через реку Обь в Сургуте», — пишет ТАСС на сайте.
Финансирование осуществляется в рамках распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина. Всего на развитие автодорожной сети трех регионов — Калининградской и Кировской областей, а также Югры — направлено почти 1,4 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры выделили свыше миллиарда рублей на строительство и содержание зимних дорог в регионе. Всего собираются оборудовать почти 2,5 тысячи километров зимников.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!