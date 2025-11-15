В ХМАО создадут студии для онлайн-лекций: инициативу поддержал полпред Жога

Жога отметил, что сложная логистика в северных регионах требует применения современных технологий для распространения знаний. «Если уже берем Тюмень, а тем более Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, то там, конечно, расстояние приличное. Не всегда легко добраться на тот или иной населенный пункт, а то можно и на вертолете облетать целыми неделями... Здесь, конечно, приходят новые технологии: интернет, ВКС, которые, в принципе, очень хорошо себя показали», — заверил полпред, обращаясь к участнице из Сургута. — «Если нужно будет мое содействие, без проблем, я помогу. Мы поговорим и организуем».