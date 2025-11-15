В ХМАО перед Черной пятницей на 150% вырос спрос на операторов пунктов выдачи

Кроме операторов, в округе на 115% вырос спрос на разнорабочих Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО перед главной распродажей года (Черной пятницей) компании стали активнее нанимать персонал для логистики и складов. Спрос на операторов пунктов выдачи заказов вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Работа» и «Авито Услуги».

«В сентябре-октябре 2025 года в Ханты-Мансийском АО спрос на операторов пунктов выдачи заказов, которые консультируют клиентов, осуществляют прием и выдачу интернет-заказов, ведут учет товарооборота, вырос в 2,5 раза за год (рост 150%)», — пишут эксперты. Кроме операторов, в округе на 115% вырос спрос на разнорабочих для выполнения вспомогательных задач на складах.

Количество вакансий для водителей грузового транспорта увеличилось на 50%. Такой рост связан с необходимостью обрабатывать возросший поток заказов и обеспечивать быструю доставку покупателям во время массовых распродаж.

Продолжение после рекламы

Также по всей стране продавцы стали на 18% чаще обращаться к услугам фулфилмента — аутсорсингу процессов комплектации, упаковки и хранения товаров. Компании автоматизируют логистику и передают ключевые этапы профессионалам для быстрой обработки возросшего объема заказов и предотвращения ошибок.