Природа

Погода

На ХМАО обрушится опасная погода

16 ноября 2025 в 02:03
Метель и снегопад стихнут в ночь на 17 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории ХМАО 16 ноября ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 19 м/с. Об этом предупредили в окружном Управлении МЧС.

«Ухудшение погодных условий в Югре. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, 16 ноября на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидаются неблагоприятные явления погоды: сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, ветер порывами 15-19 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Непогода коснется крупных городов округа: Нижневартовск, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Югорск. Также ухудшения погодных условий стоит ждать жителям Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Кондинского и Советского районов.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, температура воздуха в ночь на 16 ноября ожидается -3, +2 градуса, при прояснении до -11, -16. Днем — до +1, +6, а в северо-западных районах — до -2, -7. Метель и снегопад стихнут лишь в ночь на 17 ноября.

