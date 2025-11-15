На ХМАО обрушится опасная погода

Метель и снегопад стихнут в ночь на 17 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории ХМАО 16 ноября ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 19 м/с. Об этом предупредили в окружном Управлении МЧС.

«Ухудшение погодных условий в Югре. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, 16 ноября на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидаются неблагоприятные явления погоды: сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, ветер порывами 15-19 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Непогода коснется крупных городов округа: Нижневартовск, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Югорск. Также ухудшения погодных условий стоит ждать жителям Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Кондинского и Советского районов.

