Пассажиры рейсов в ХМАО застряли в Норильске из-за штормового ветра

В аэропорту более 700 пассажиров ожидают вылета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пассажиры рейсов в города ХМАО столкнулись с многочасовыми задержками на фоне массовых отмен авиарейсов в Норильске (Красноярский край). Об этом сообщают на сайте ТАСС.

«Задержки рейсов объявлены в аэропорту Норильска в Красноярском крае, где вылета ожидают свыше 700 пассажиров», — пишет пресс-служба. Ограничения введены из-за штормового ветра до 30 метров в секунду.

Согласно онлайн-табло, отменены семь рейсов, включая рейсы в Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Более 700 пассажиров ожидают вылета, организуется их доставка в гостиницы Норильска.

Рейс S7 530 по маршруту Новосибирск — Ханты-Мансийск, запланированный на 16 ноября в 08:30, не вылетел из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения. Рейс S7 2581 по маршруту Москва — Нижневартовск, запланированный сегодня в 06:15, не состоялся по той же причине.