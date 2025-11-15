В сквере установили 70 светотехнических конструкций, 279 светильников и 88 скамеек Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Югорске открыли обновленный центральный сквер «Северное сияние». Работы заняли восемь месяцев. На церемонии глава города Алексей Харлов отметил, что пространство станет одной из ключевых точек притяжения для жителей.

В пресс-службе администрации Югорска сообщили, что проект был технически сложным и потребовал точной работы подрядчиков на каждом этапе. «Мы получили современную общественную территорию, где учтены требования по безопасности, доступности и освещению. Основная задача заключалась в том, чтобы сохранить природный стиль парка и одновременно создать яркий городской объект», — пояснили в мэрии.

На площади более трех гектаров установили 70 светотехнических конструкций, 279 светильников и 88 скамеек. В сквере размещены пешеходные дорожки с подсветкой, сцена с амфитеатром, детские зоны с 36 игровыми формами, качелями и монорельсовыми горками.

Для посетителей оборудовали два теплых туалета, по периметру установили 30 камер наблюдения и пост охраны. Для маломобильных жителей предусмотрены пандусы, поручни и съезды.

Горожане в паблике «Наш Югорск» во «ВКонтакте» уже начали оставлять восторженные отзывы. «Очень красиво! Проделанная такая большая работа. Здорово, что в городе появилось такое место, куда можно сходить, привести друзей, которые приезжают издалека», — поделилась мнением Анастасия Ташлыкова. «Спасибо строителям за красоту, которую они создали, работая без выходных», — добавил Намиг Талыбов.

Проект «Северное сияние» победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. На реконструкцию направили 430,4 млн рублей из федерального, регионального и городского бюджетов.

Обновленный центральный сквер «Северное сияние» в Югорске Фото: Илья Мамонов