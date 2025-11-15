В ХМАО ветеран СВО получил руководящий пост в органах власти

Всего в десяти субъектах РФ, включая ХМАО, бойцы СВО возглавили органы власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники СВО работают на руководящих должностях в 21 регионе РФ, включая Ханты-Мансийский автономный округ. Назначения прошли на посты вице-губернаторов, министров и глав муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС.

«Участники специальной военной операции занимают руководящие должности в 21 российском регионе. Речь идет о постах в органах региональной исполнительной власти — министрах, вице-губернаторах и главах субъектов, а также о первых лицах органов местного самоуправления», — пишут на сайте.

Согласно данным агентства, в ХМАО ветеран СВО занимает пост главы одного из муниципальных образований. Всего в десяти субъектах РФ, включая Югру, участники боевых действий возглавили органы местного самоуправления.

Среди наиболее заметных назначений — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернаторы Еврейской автономной и Тамбовской областей. На встрече с избранными главами регионов президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов СВО, особенно участников программы «Время героев» и региональных аналогов, на работу в органы власти.